Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае
Причины произошедшего устанавливаются.
Фото: 5-tv.ru
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Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МЧС, пилот погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Предварительно, ЧП произошло в районе поселка Приозерный Рубцовского района. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. На месте работают спасатели и следственная группа.
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