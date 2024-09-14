Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 50 0

Причины произошедшего устанавливаются.

Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Легкомоторный самолет упал в Алтайском крае. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МЧС, пилот погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Предварительно, ЧП произошло в районе поселка Приозерный Рубцовского района. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. На месте работают спасатели и следственная группа.

+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:08
«Яндекс Go» выписал россиянину первый штраф за передачу электросамоката ребенку
11:54
«Не получится!» — Волочкова поставила точку в скандале с дочерью Успенской
11:42
Российская армия создала подземный комплекс в Херсонской области
11:30
«Рыхлое тело»: Мария Погребняк недовольна фигурой после родов
11:14
«Нужно чем-то жертвовать»: Богомаз предложил вдвое сократить места в ВУЗах
11:05
В Алтайском крае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета

Сейчас читают

«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка картиры Долиной страдает от травли
Муж убил и измельчил в блендере финалистку «Мисс Швейцария» Кристину Йоксимович
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака