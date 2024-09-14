«Вынужден»: Майданов отреагировал на решение Крида уйти со сцены

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 48 0

Майданов: Крид заявил об уходе со сцены для привлечения внимания

«Вынужден»: Майданов отреагировал на решение Крида уйти со сцены

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Несколько месяцев назад артист заговорил о желании отдохнуть от концертов и перелетов.

Певец Егор Крид говорит о желании уйти со сцены для привлечения внимания. Такое мнение высказал заслуженный артист РФ Денис Майданов, сообщает «Московский комсомолец».

По словам Майданова, поклонникам Крида не стоит так уж бояться исчезновения артиста, ведь его слова могут быть лишь «пиар-ходом».

«Я думаю, что это, возможно, пиар-ход человека, который привлекает внимание к своей творческой паузе. Потом, когда из этой паузы он будет выходить, скажет: я написал новый альбом, новый хит, новый трек… Наверное, вынужден поддерживать постоянное внимание, придумывая пиар-повод», — сказал Денис.

Майданов подчеркнул, что профессия артиста действительно иногда вызывает большую усталость, так как это нелегкий труд.

Им приходится буквально жить в поездах, самолетах и редко удается видеться с родными. Однако, по словам знаменитости, настоящие артисты «сходят с дистанции только по медицинским показаниям».

Несколько месяцев назад Егор Крид заявил, что хочет взять паузу в музыкальной карьере. Артист отмечал, что ему нужно отдохнуть от постоянных перелетов и концертов хотя бы пару лет и «пожить для себя». Он также добавил, что хочет в это время заняться бизнесом и попробовать себя в роли продюсера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разведенная Нюша вновь в объятиях Егора Крида.

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