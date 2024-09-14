Прямой диалог: в Москве представители десятка стран собрались на медиа-саммит БРИКС

Вести диалог напрямую и говорить только правду — в этой фразе звучит тема, которая сегодня собрала представителей десятков стран. В Москве стартовал медиа-саммит БРИКС.

Участвуют по меньшей мере 60 средств массовой информации (СМИ). А обсуждать собираются роль медиа в современном мире, влияние информации и внедрение технологий. О чем еще говорили, — расскажет Антон Золотницкий.

В холле Центра международной торговли — наглядное доказательство сплоченности объединения БРИКС. Сначала главы крупнейших информагентств России и Китая заключают друг друга в объятия, потом гендиректор Синьхуа долго пожимает руку замглавы российского МИД.

Россия и Китай, как и другие партнеры по БРИКС, вместе противостоят давлению коллективного Запада, в том числе в медиасфере. А оно только набирает обороты. Накануне Госдеп США сравнил российских журналистов с агентами разведки и ввел новые санкции.

«Это отражение того, насколько деградировала культура свободы слова, которую проповедовал на протяжении долгого времени и официальные лица, и политико-формирующие круги. Отрицание мнения, отличного от того, которое является доминирующим в нынешнем мейнстриме, приобретает все более жесткие гротескные формы», — заявляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Медиа-сообщество должно сказать свое слово. Вот каждая корпорация, корпорация „Известий“, корпорации всех, кто здесь присутствует, на медиа-саммите: и наши журналисты, и наши, так сказать, средства массовой информации, и Союз журналистов, и зарубежные партнеры. Все должны сказать. Потому что завтра, как сказал Блинкен, если вы не за столом, вы в меню», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чтобы этого не произошло, голоса мирового большинства должны звучать в унисон — задача, которая и стоит перед медиа-саммитом БРИКС. Его проводят уже десять лет. В этом зале не просто представители СМИ стран БРИКС — саммит объединил более 120 руководителей из 45 государств. Это те, кто разделяет ценности и подходы медиа многополярного мира.

На первой сессии саммита сразу несколько важных инициатив: создать пул СМИ для освещения деятельности БРИКС, упростить взаимную аккредитацию журналистов, поощрять позитивный блогерский контент. И сразу — конкретные результаты. Соглашение Минцифры России и Совета по регулированию СМИ Египта устранит препятствия в работе журналистов… Подпись поставили и в соглашении с африканскими гостями.

«Информация, поступающая из России, будет обрабатываться Сенегальским агентством печати, а сенегальская информация будет оперативно поступать в Россию», — рассказывает генеральный директор Сенегальского агентства печати Тиерно Ахмаду.

Быстрый и эффективный обмен информацией сейчас в приоритете. Особенно после расширения БРИКС. Теперь объединение охватывает 45% мирового населения — это больше трех с половиной миллиардов человек.

«Смотрите, что делают на Западе. Они создают ложные новости, и в силу многочисленности своих СМИ распространяют их по всему миру. Мы должны использовать свои ресурсы, чтобы отвечать на это правдой», — поясняет посол Ирана в России Казем Джалали.

Связующим звеном должны стать гуманитарные контакты. На пленарной сессии саммита говорят о сотрудничестве по линии парламентов, о сближении рынков развлекательного контента. Многие российские зрители открывают для себя китайские сериалы, пока наша киноиндустрия находит свою аудиторию за рубежом. Национальная Медиа Группа делает это уже давно.

«Пользуется большим спросом наш художественный контент. Потому что, конечно, наши сериалы и фильмы продаются и в Бразилии, и в Китае, и в Индии. Анимационный контент «Три кота» смотрят дети во всем мире, и Китай в силу размера своего населения, конечно, показывает многомиллиардные просмотры. Более того, мы даже планируем сделать специальную серию, посвященную Китаю, и интегрировать ее в сериал «Три кота», — рассказывает генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

В планах — гораздо больше. Кластер НМГ-Док, посвященный документальному контенту, тоже открыт для работы с дружественными странами. И это лишь один из примеров. Медиа-платформы БРИКС развиваются вместе с объединением, постепенно прирастая новыми кирпичиками.