Чтобы не «горбатился»: Айза подарила сыну шикарный подарок

Мальчику исполнилось 14 лет, но звездная мама решила позаботиться о его будущем уже сейчас.

Блогер Айза, бывшая жена рэпера Гуфа, подарила роскошную виллу на 14-летие своего сына Сэма. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

Хоть день рождения у мальчика было еще в мае, подарок звезда смогла подготовить только сейчас. Недавно она предложила подписчикам угадать, что же она собирается вручить сыну. Но никто и представить не мог, что это окажется дом. Айза долгое время подбирала варианты, чтобы у Сэма было все самое лучшее.

«Я поняла, что нужно дарить детям. ...им надо давать возможность не горбатиться, чтобы заработать на свое первое жилье», — отметила блогер.

Вилла расположена на острове Бали. Причем, как подчеркнула Айза, это не просто недвижимость, но и первый бизнес для ее сына. Она приобрела дом с расчетом на то, что Сэм в будущем сможет его перепродать по более дорогой цене.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Айза раскрыла подробности ее романа с новым избранником.