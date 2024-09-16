Расчет беспилотников ударил по наблюдательному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет БПЛА ВС РФ ударил по наблюдательному пункту ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru
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Цель была успешно поражена.
Расчет российских БПЛА выявил местонахождение скрытого наблюдательного пункта ВСУ на правом берегу Днепра, а затем нанес по нему удар. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Традиционно расчет управляет двумя беспилотниками, один ведет разведку, второй наносит удар.
Военнослужащие из расчетов БПЛА ежедневно наблюдают за передвижениями противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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