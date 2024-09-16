Расчет беспилотников ударил по наблюдательному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Опубликовано видео, как расчет БПЛА ВС РФ ударил по наблюдательному пункту ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Цель была успешно поражена.

Расчет российских БПЛА выявил местонахождение скрытого наблюдательного пункта ВСУ на правом берегу Днепра, а затем нанес по нему удар. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Традиционно расчет управляет двумя беспилотниками, один ведет разведку, второй наносит удар. 

Военнослужащие из расчетов БПЛА ежедневно наблюдают за передвижениями противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
16 сент
Расчет БПЛА разгромил более 100 блиндажей ВСУ
16 сент
Лондон обсудит с Римом, Парижем и Берлином удары западными ракетами вглубь РФ
16 сент
Российские зенитчики уничтожили беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 сент
В зоне СВО погиб певец и ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко
15 сент
В Волгограде наградят победителей «Зарницы 2.0»
15 сент
«У нас хватает»: Песков рассказал об экономической поддержке армии России
15 сент
Российские силы уничтожили ж/д эшелон с иностранным вооружением ВСУ
15 сент
Российские силы сбили два украинских Су-27 и МиГ-29
15 сент
Новый план? Зеленский хочет прекращения огня на отдельных участках фронта
15 сент
Силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России
+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
В России отмечается День конвенциональной кардиологии
7:53
Расчет БПЛА разгромил более 100 блиндажей ВСУ
7:30
Расчет беспилотников ударил по наблюдательному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
Родился в рубашке: что известно о новом покушении на Трампа
6:52
В Польше из-за наводнений закрыли более 350 школ и детсадов
6:34
Лондон обсудит с Римом, Парижем и Берлином удары западными ракетами вглубь РФ

Сейчас читают

Жизненно важный секс: может ли воздержание погубить мужское здоровье
Старейшая в мире кошка по кличке Рози умерла в Великобритании
«Август навсегда»: как Моту удалось продлить последний месяц лета одним альбомом
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака