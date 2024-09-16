Спецназ Росгвардии прочесывает леса в приграничных районах Курской области

Активно выбивают врага из курского приграничья. Лесные массивы прочесывают отряды Росгвардии. Бойцы обследуют километр за километром, чтобы не допустить проникновение украинских диверсионных групп на территорию области. Все чаще боевики ВСУ пытаются пройти в села под видом мирных жителей.

Еще одна из целей — ликвидация станций радиоэлектронной борьбы. За тем, как идет эта работа, наблюдал военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В поисках противника спецназ Росгвардии прочесывает густые приграничные леса. Здесь могут скрываться диверсионно-разведывательные группы. Вперед пускают дрон — для наблюдения с воздуха.

«Стоя наверху, осматривая овраг, мы не видим даже дна, отправлять туда группу бессмысленно», — отмечает военнослужащий с позывным «Танай».

ДРГ врага это два-три человека. Они устраивают засады или сбрасывают в траву со своих беспилотников радиопередающие устройства.

Один из маячков наши военнослужащие нашли возле села Большое Солдатское. А еще боевики ВСУ пытаются и проникнуть в жилую застройку под видом мирных жителей.

«В основном, они передвигаются на личном транспорте каком-то, который был отнят у местного населения. Много машин с курскими номерами», — рассказал росгвардеец с позывным »Рубас».

Но российские бойцы поставили прочный заслон вражеским диверсионно-разведывательным группам.

В приграничье целые лабиринты блиндажей. Здесь организованы огневые точки, наблюдательные посты. Военнослужащие круглосуточно ведут дежурство. Это и автоматчики, и пулеметчики. В случае появления противника, открывают огонь на поражение.

Росгвардия выполняет свои задачи в рамках режима КТО.

Это недавние кадры работы огневой группы сил специального назначения. Расчет ПТУРа одним выстрелом уничтожает живую силу врага. Пресекает попытки прорыва и бронегруппа. Экипаж молодой, местный.

«Курянин. Моя святая обязанность — выбить до последнего противника, до последнего оккупанта, который вторгся на мою землю», — поделился военнослужащий Росгвардии с позывным «Дизель».

Еще одна цель — вражеская станция радиоэлектронной борьбы — украинские боевики успевают установить антенну на кровле, после чего координаты наши бойцы передают танкистам.

— Выстрел! Выстрел!

Огневые налеты на ВСУ наши подразделения проводят точечно и результативно. За эти дни росгвардейцами уничтожены несколько станций РЭБ, пять опорных пунктов. Противник понес серьезные потери как в личном составе, так и в технике.