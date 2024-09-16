В Польше из-за наводнений закрыли более 350 школ и детсадов

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Циклон, накрывший Центральную Европу, уже погубил восемь человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Польше закрыли более 350 школ и детских садов из-за наводнений. Масштаб можно оценить по имеющимся в распоряжении 5-tv.u кадрам.

Так сейчас выглядят районы на юге страны. Все под водой: поля, первые этажи зданий… По улицам плывут автомобили.

Рекордные осадки принес обрушившийся на Европу циклон «Борис». В соседней Чехии дома в нескольких деревнях буквально снесло бурными потоками. Эвакуируют тысячи человек. Спасатели на лодках прочесывают жилые кварталы. Но даже они не могут удержаться на ногах.

Всего из-за дождей и наводнений в Центральной Европе уже погибли по меньшей мере восемь человек, четверо — числятся пропавшими без вести.

В столице Австрии прервана работа метро - четыре из пяти веток венской подземки закрыты из-за затопления. Трамваи пока ходят, но железнодорожные пути уже залило.

Мощная волна общеевропейского наводнения добралась и до юга Германии. Под воду стремительно уходит федеральная земля Бавария. Там, по прогнозам национальной метеослужбы, аномальные по силе ливни продлятся минимум до вторника.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае из-за супертайфуна эвакуировали более полумиллиона человек.

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