В Польше из-за наводнений закрыли более 350 школ и детсадов
Циклон, накрывший Центральную Европу, уже погубил восемь человек.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Польше закрыли более 350 школ и детских садов из-за наводнений. Масштаб можно оценить по имеющимся в распоряжении 5-tv.u кадрам.
Так сейчас выглядят районы на юге страны. Все под водой: поля, первые этажи зданий… По улицам плывут автомобили.
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Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае из-за супертайфуна эвакуировали более полумиллиона человек.
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