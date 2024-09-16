Четыре человека пострадали при нападении ученика с молотком в челябинской школе

Четыре человека пострадали в челябинской школе 68 при нападении подростка с молотком на учеников и педагогов. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

На месте происшествия работают правоохранители. Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту нападения 13-летнего школьника.

Утром учащийся коррекционной школы беспрепятственно пронес в учебное заведение молоток и напал на своих одноклассников и учителей. Пострадавших сразу же госпитализировали.

Исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов. Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима, и примет соответствующие меры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мужчина прикинулся подростком ради совращения школьниц и получил 120 лет тюрьмы.