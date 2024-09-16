Новинки российского кино представили на «Фандом фесте ВКонтакте»

Супергероев, эльфов и еще сотню обитателей вымышленных миров можно было увидеть в эти выходные в Москве. В столице прошел «Фандом фест ВКонтакте», который объединил поклонников фэнтези, комиксов и аниме. Собравшиеся удивляли публику красочными костюмами, а также общались со звездами.

На «Фандом Фесте» презентовали несколько громких новинок отечественного кино. Что скоро можно будет увидеть в кинотеатрах — расскажет корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

На «Фандом фесте» собрались фанаты фильмов о супергероях, волшебниках, и поклонники комиксов, манги и анимэ. Многие из них пришли сюда в костюмах любимых героев.

Кто-то купил готовый костюм, а некоторые несколько недель своими руками создавали образ Дедпула или сказочного эльфа. На фестивале помимо игр, конкурса костюмов и выступлений k-pop артистов издательства презентуют книжные новинки азиатских авторов, а киностудии — новые фильмы.

Под аплодисменты и возгласы зрителей актеры Кирилл Зайцев и Кристина Строителева представляют сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь». Это приквел к трилогии «Последний богатырь». В этом фильме рассказывается откуда вообще на Руси взялись доблестные воины.

Финист — самый удалой, самый сильный и самый ловкий богатырь, на которого равняются все остальные. Актеры приоткрывают завесу тайны фильма: героя Кирилла Зайцева похищают, и он оказывается в восточной сказке. Часть сцен снимали в Казахстане.

«Мы много делали действительно на природе», — отметил актер Кирилл Зайцев.

Напарница Кирилла по фильму Кристина Строителева в интервью нашему телеканалу признается: сниматься среди барханов было страшно. Актриса боится змей.

«Я стою, даже не подозреваю ни о чем, и слышу шорох. И, о боги, я подумала о самом страшном: всё, это она», — рассказывает актриса Кристина Строителева.

К счастью, это оказалась черепаха, а не змея. Премьера фильма запланирована на 1 января следующего года.

Представляют на «Фандом фесте» еще одну новинку — «Красный шелк». Действия кинокартины разворачиваются в 1927 году. Через всю Россию на поезде перевозят секретные документы, которые определят будущее Советского Союза и Китая. Вот только под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и головорезы.

Некоторые сцены снимали на Байкале зимой. В этом фильме дебютирует актриса китайского происхождения, которая учится в Санкт-Петербурге. На съемочной площадке для нее испытанием стали не трюки, которые приходилось выполнять самой, а русский холод.

«На Байкале очень красиво, но замерзла вообще», — признается актриса Чжэн Ханьи.

У «Красного шелка» звездный состав актеров. Зрители увидят Милоша Биковича, Ирину Алферову и Гошу Куценко.

«Детектив с заворотами, поворотами и очень неожиданным финалом. При этом есть юмор и любовь», — отметил актер, со-продюсер фильма «Красный шелк» Гоша Куценко.

Сменить амплуа хулигана из «Слово пацана» пришлось Ярославу Могильникову. В «Красном шелке» он играет официанта, который, кстати, влияет на развитие событий в фильме. Актер признается: на площадке ему помогала Ирина Алферова.

«Говорили про жизнь. Мне было очень приятно. Скорее всего, мне это помогло», — отметил актер Ярослав Могильников.

Часть съемок проходила в Китае на одной из крупнейших киностудий, где специально воссоздали атмосферу Шанхая конца 1920-х — начала 1930-х годов.

«Это реальные декорации, не просто из папье-маше сделаны здания. Это серьезные здания в полную величину, воссозданные с нуля», — отметил режиссер-постановщик Андрей Волгин.

В съемках задействовали настоящие вагоны, которые курсировали в 1920-е годы. Их поставили на специальные подушки, чтобы имитировать движение поезда. Построили и искусственное небо из 70 световых приборов. Шпионский экшен-фильм выйдет на экраны в феврале 2025 года.