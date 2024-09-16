ФАС проверит автошколы Петербурга из-за резкого скачка цен на обучение

Эфирная новость 26 0

Есть вопросы и к качеству предоставляемых образовательных услуг.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФАС заинтересовалась автошколами Петербурга из-за резкого скачка цен на курсы. Этой осенью они подорожали почти вдвое. У многих водителей есть вопросы к качеству обучения. Как уже подсчитали эксперты, только единицы петербуржцев с первого раза сдают экзамен на права. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко решил провести собственное расследование.

Закончил автошколу, но права так и не получил. Тимофей Баранов вот уже полгода пытается сдать практический экзамен.

«Первый раз не получилось просто из-за волнения заехать в горку, вовремя поддать газ и дернуть машину. Во второй раз у меня не получилось сдать — совершил ошибку при развороте с прилегающей территории по встречной полосе. Возможно, лично мне не хватило каких-то часов подготовки», — признался мужчина.

За два месяца обучения Тимофей провел за рулем всего 20 часов. Это ускоренный курс — меньше практики, зато стоит дешевле. Но это не вписывается в образовательный стандарт. Согласно приказу Министерства Просвещения, начинающие водители должны получить 134 академических часа теории и 56 астрономических часов практики. Все что меньше — может расцениваться как нарушение законодательства и оказание некачественных образовательных услуг.

Идем в одну из автошкол, директор с порога озвучивает условия.

«Сорок тысяч. 12 — теория, 12 — вождение, с учетом бензина. 28 занятий по 60 минут», — рассказал он.

Когда директор понял, что беседует с журналистами, разговор быстро закончился. Потом показал незаполненный типовой договор — якобы контракт на обучение мы заключить не успели, а значит, он ничего не нарушил.

«Мало ли что я сказал? Дальше что?» — возмутился директор автошколы.

А потом и вовсе отказывался от того, что говорил пять минут назад.

«Все выполняют стандарт. 28 занятий, я сказал. 28 занятий, а не часов», — заявил он.

Пока автошколы не начнут проверять на регулярной основе — все равно, будут конторы, которые при минимальных усилиях захотят заработать максимум, уверены эксперты.

«Нашлось надзорное ведомство, которое выразило озабоченность качеством подготовки водителей. ГИБДД участвует в экзаменационном процессе и видит конечный результат. И если оно выразило неудовольствие качеством подготовки водителей, то это очень неплохо», — считает автоэксперт Дмитрий Попов.

ФАС проводит проверку — нет ли нарушения антимонопольного законодательства. А сотрудники автошкол уже меняют учебные программы и гарантируют дополнительные практические часы.

«Отрасль в упадническом состоянии, несет огромные убытки, преподавательский состав престанет выполнять свои обязанности и выходить в накат. В связи с повышением цен на транспорт, горюче-смазочные материалы», — заявила директор сети автошкол Оксана Степанова.

Четыре из пяти петербургских водителей отправляются на пересдачу экзамена. С первого раза сдают единицы.

«Часов, выделенных под обучение, которые входят в стандартную стоимость оплаты автошколы, их катастрофически не хватает. Высок процент аварийности среди начинающих водителей, потому что опыт получить им в автошколе не получается, и весь опыт они получают боевой уже на дорогах», — отметил автоэксперт Максим Федоров.

В страховых компаниях и ГАИ уверены, что начинающие водители часто переоценивают свое мастерство, поэтому попадают в аварии. Для них и ОСАГО дороже, и тарифы на аренду авто выше.

+17° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:01
«Доказательств нет»: врач-онколог развеяла два популярных мифа о бюстгальтерах
0:47
«Уничтожено практически все»: на юге России борются с лесными пожарами
0:30
«Состав будет новым»: актер Олдман о перезапуске «Гарри Поттера»
0:22
«Оборона включает удары по России»: Столтенберг о действиях киевского режима
0:10
Через госуслуги и МФЦ: как подать заявление на выплату части маткапитала
23:55
ФАС проверит автошколы Петербурга из-за резкого скачка цен на обучение

Сейчас читают

Азербайджан к посредничеству готов: Алиев предположил, Зеленский промолчал
Фанат демократов и сторонник Зеленского: кто пытался убить Трампа
Вернулся с оружием: родные раненной ученицы в Челябинске о напавшем мальчике
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака