Умер двукратный призер Олимпийских игр в толкании ядра Александр Барышников

Двукратный призер Олимпийских игр в толкании ядра Александр Барышников умер на 76-м году жизни. Трагическую новость сообщили в комитете по физической культуре и спорту Петербурга.

Уточняется, что заслуженный мастер спорта СССР и рекордсмен страны ушел из жизни 15 сентября. Причина смерти не сообщается.

Барышников — воспитанник ленинградской легкоатлетической школы «Зенит», где тренировался под руководством ее основателя Виктора Алексеева. Специально для Барышникова легендарный тренер разработал уникальную технику толкания ядра — «круговой мах». Благодаря ей спортсмен в 1976 году установил мировой рекорд, толкнув ядро на 22 метра.

На Олимпийских играх 1976 года в Монреале Барышников завоевал «бронзу», а на Олимпиаде-80 в Москве — «серебро». Также он четырежды становился чемпионом СССР в толкании ядра.

Кроме спортивных наград, Барышников был удостоен медали «За трудовое отличие» и ордена «Знак Почета».

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