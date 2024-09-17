«Увиделись в общей компании»: Погребняк рассказала о знакомстве с новым мужем

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 25 0

Блогер Мария Погребняк-Головинская познакомилась с мужем через знакомых

«Увиделись в общей компании»: Погребняк рассказала о знакомстве с новым мужем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Супругом блогера стал бизнесмен Игорь Головинский.

Блогер Мария Погребняк при первой встрече с супругом-бизнесменом Игорем Головинским не могла и представить, что выйдет за него замуж. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

По ее словам, изначально она хотела познакомить его со своими подругами. Хотя мужчина сразу показался ей весьма обаятельным.

«Мы увиделись в общей компании друзей! Сразу сказала подругам, что парень очень добрый и с чувством юмора у него все супер. Хотела познакомить со свободными подругами, но в итоге у нас родился Володенька», — поделилась знаменитость.

Мария Погребняк и ее супруг бизнесмен Игорь Головинский стали родителями мальчика 5 сентября. Малышу дали имя Владимир. Для Головинского это первый ребенок. А у Марии есть три сына от бывшего супруга — футболиста Павла Погребняка, с которым, кстати, она до сих пор поддерживает хорошие отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему блогера Марию Погребняк заподозрили в обмане. Поклонники считают, что знаменитость могла солгать и долгое время имитировала свою беременность.

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