Расчеты БПЛА наносят точечные удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 656 0

На кадрах — работа бойцов группировки «Восток».

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» продолжают наносить точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), методично уничтожая живую силу и технику противника на южно-донецком направлении специальной военной операции.

Для нанесения поражения укрытиям и блиндажам противника используются термобарические боеприпасы, осколочные и осколочно-фугасные для ударов по живой силе и бронетехнике. FPV-дрон может нести боеприпас весом до 3,5 килограмм и летать на дальность до 20 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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