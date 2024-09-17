Расчеты БПЛА наносят точечные удары по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

На кадрах — работа бойцов группировки «Восток».
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» продолжают наносить точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), методично уничтожая живую силу и технику противника на южно-донецком направлении специальной военной операции.
Для нанесения поражения укрытиям и блиндажам противника используются термобарические боеприпасы, осколочные и осколочно-фугасные для ударов по живой силе и бронетехнике. FPV-дрон может нести боеприпас весом до 3,5 килограмм и летать на дальность до 20 километров.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 17 сент
- «Спрятались в ванной»: очевидец о том, как пережил атаку ВСУ на Белгород
- 17 сент
- «Оборона включает удары по России»: Столтенберг о действиях киевского режима
- 16 сент
- «Готов на 90%»: Зеленский заявил о ходе разработки «плана победы»
- 16 сент
- Росгвардия ликвидировала украинскую ДРГ в Курской области
- 16 сент
- Группировка войск «Запад» отразила восемь контратак ВСУ в зоне спецоперации
- 16 сент
- «Били хаотично»: корреспондент «Известий» показал последствия обстрела Белгорода
- 16 сент
- МВД взяло на контроль ситуацию с задержанием участника СВО из Молдавии
- 16 сент
- Глава «Росатома» указал на угрозы Киева атомной энергетике России и всему миру
- 16 сент
- Армия России освободила два населенных пункта в Курской области
- 16 сент
- «Бесчеловечно»: Украина и США готовят провокацию «с ударом России» по детсаду в Киеве
Читайте также
59%
0.21 101.28
0.48
Нашли ошибку?