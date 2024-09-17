Распространенная схема: как мошенники обманывают родителей школьников

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Еркова: мошенники пишут родителям от имени сотрудников школы и требуют деньги

Распространенная схема: как мошенники обманывают родителей школьников

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После начала учебного года злоумышленники вновь активизировались. Как не попасться на их удочку?

С началом нового учебного года участились случаи мошенничества, связанного со школьными товарами. Подробнее об этом рассказала руководитель службы пре-сейл экосистемы в области информационной безопасности «Нота Купол» Саида Еркова в беседе с Lenta.ru.

«Одна из распространенных схем — создание поддельных интернет-магазинов и размещение объявлений, которые предлагают школьные товары по привлекательным ценам. После оплаты заказ не доставляется, а контакт с продавцами обрывается», — объяснила Еркова.

Кроме того, мошенники часто высылают жертвам на почту ссылки, по которым предлагают школьные товары по удивительно низким ценам. Переход на такой сайт может привести к утечке персональных данных. На ваше устройство также может быть установлена вредоносная программа.

Обман часто может быть связан и с курсами, которые предлагаются детям. Родителей интригуют невероятными скидками на репетиторов, кружки и иные программы дополнительного образования. Мошенники подогревают интерес к своему объявлению, утверждая, что на курс по этой цене осталось всего несколько свободных мест. После оплаты выясняется, что подобных программ не существует, а объявление исчезает с сайта.

Злоумышленники могут представиться и сотрудниками школы, выманивая деньги на нужды класса, детские мероприятия или экскурсии.

Еркова порекомендовала родителям крайне бдительно относиться к людям, которые пишут им и требуют перевести деньги, обучаться цифровой грамотности и приобщать к ней детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как экс-сотрудница театра Москвы стала жертвой аферистов.

+15° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.43
0.29 101.51
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:30
Выставка к 85-летию со дня рождения Владимира Меньшова открылась в «Зарядье»
23:17
Распространенная схема: как мошенники обманывают родителей школьников
23:06
Власти ЛНР ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
22:55
Любовный треугольник: мужчина на почве ревности убил экс-супруга своей возлюбленной
22:44
Выглядят счастливыми: Мерил Стрип и Мартин Шорт подогрели слухи о романе
22:30
Тысячи ловушек: в России перенастроят дорожные камеры для фиксации нарушений

Сейчас читают

Восемь человек погибли, до 2,8 тыс ранены: детонация пейджеров произошла в Ливане
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
Замешаны Блиновские? Почему задержали Эльмана Пашаева
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака