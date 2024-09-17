Распространенная схема: как мошенники обманывают родителей школьников

После начала учебного года злоумышленники вновь активизировались. Как не попасться на их удочку?

С началом нового учебного года участились случаи мошенничества, связанного со школьными товарами. Подробнее об этом рассказала руководитель службы пре-сейл экосистемы в области информационной безопасности «Нота Купол» Саида Еркова в беседе с Lenta.ru.

«Одна из распространенных схем — создание поддельных интернет-магазинов и размещение объявлений, которые предлагают школьные товары по привлекательным ценам. После оплаты заказ не доставляется, а контакт с продавцами обрывается», — объяснила Еркова.

Кроме того, мошенники часто высылают жертвам на почту ссылки, по которым предлагают школьные товары по удивительно низким ценам. Переход на такой сайт может привести к утечке персональных данных. На ваше устройство также может быть установлена вредоносная программа.

Обман часто может быть связан и с курсами, которые предлагаются детям. Родителей интригуют невероятными скидками на репетиторов, кружки и иные программы дополнительного образования. Мошенники подогревают интерес к своему объявлению, утверждая, что на курс по этой цене осталось всего несколько свободных мест. После оплаты выясняется, что подобных программ не существует, а объявление исчезает с сайта.

Злоумышленники могут представиться и сотрудниками школы, выманивая деньги на нужды класса, детские мероприятия или экскурсии.

Еркова порекомендовала родителям крайне бдительно относиться к людям, которые пишут им и требуют перевести деньги, обучаться цифровой грамотности и приобщать к ней детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как экс-сотрудница театра Москвы стала жертвой аферистов.