«Формат свободных историй»: Басков выступил в необычной постановке Барщевского

Спектакль известен своей необычной формой повествования.

Спектакль «Неформат» — это отличная возможность не только интересно провести вечер, но и поговорить на различные темы. Об этом рассказал народный артист РФ Николай Басков в беседе с 5-tv.ru во время премьеры этой постановки.

По сюжету спектакля, специальный «секретный гость», которым как раз и стал Басков, появляется в разгар действа и принимает участие в постановке. Зрители смогут задать ему вопросы о жизни, отношениях и по другим насущных темах.

По словам певца, он не знал, что есть такой вариант театральных постановок и посетил мероприятие по просьбе друга, заслуженного юриста РФ и режиссера Михаила Барщевского, который является автором этой задумки.

«Это интересно. Потому что, во-первых, это (возможность — Прим. ред.) прекрасно провести вечер. Во-вторых, поговорить на какие-то интересные темы. А, в-третьих, я же все-таки с Михаилом Барщевским дружу уже больше 25 лет. Это очень образованный, интересный, разносторонний и увлекательный человек», — отметил артист.

Басков указал, что вместе с Барщевским они часто пересекались по жизни. Например, вместе они участвовали в шоу «Что? Где? Когда?» Поэтому, когда Барщевский предложил певцу посетить спектакль, Басков посчитал, что это отличный эксперимент.

«Это в формате совершенно свободных вот таких историй. И какого-то своего личностного отношения к той или иной теме или к каким-то вопросам. Поэтому, мне кажется, что это на самом деле прикольно», — отметил Басков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на что Николай Басков усердно копит деньги.