Российские силы продолжают теснить националистов на поле боя.

Армейская авиация группировки войск «Днепр» поразила крупный укрепрайон ВСУ, нанеся удар ракетами с вертолетов Ка-52 и Ми-28 в районе Работино. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Как сообщили в Минобороны РФ, боевые задачи для армейской и штурмовой авиации поступают практически без остановки. Наши авиаудары не дают националистам окопаться за населенным пунктом Работино на запорожском направлении. Противник лишился возможности использовать тяжелую военную технику — поскольку она сразу же уничтожается.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.