Удары с воздуха! Лучшее видео из зоны СВО

Вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки «Днепр» поразили укрепрайон ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы продолжают теснить националистов на поле боя.
Армейская авиация группировки войск «Днепр» поразила крупный укрепрайон ВСУ, нанеся удар ракетами с вертолетов Ка-52 и Ми-28 в районе Работино. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Как сообщили в Минобороны РФ, боевые задачи для армейской и штурмовой авиации поступают практически без остановки. Наши авиаудары не дают националистам окопаться за населенным пунктом Работино на запорожском направлении. Противник лишился возможности использовать тяжелую военную технику — поскольку она сразу же уничтожается.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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