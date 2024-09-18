Горячая линия заработала в связи с частичной эвакуацией в Тверской области

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 6 0

На регион минувшей ночью была совершена атака украинских беспилотников.

Горячая линия заработала в связи с частичной эвакуацией в Тверской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа Тверской области. Об этом сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982», — сказано в сообщении.

Решение о частичной эвакуации населения Торопецкого округа принял губернатор региона из-за атаки украинских беспилотников. Сообщалось, что этой ночью обломки упали на указанную территорию, в результате чего на отдельных участках возник пожар. На месте ЧП работают экстренные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
18 сент
Силы ПВО отражают массовую атаку беспилотников на Тверскую область
15 сент
Силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России
15 сент
Губернатор Брянской области сообщил об отражении террористической атаки ВСУ
11 сент
Силы ПВО отражают налет украинских беспилотников на Мурманскую область
11 сент
В ПВР Раменского после атаки беспилотников ВСУ доставили около 100 человек
10 сент
Последствия теракта в Подмосковье: в результате атаки дронов ВСУ погибла женщина
10 сент
Появились кадры прилета беспилотника в районе деревни Прудки в Подмосковье
10 сент
«Взрыв и едкий дым»: атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт
10 сент
«Не переживайте, котов заберем»: Воробьев о помощи жительнице Раменского после атаки БПЛА
10 сент
Обломки украинского дрона упали на территорию подмосковного аэропорта Жуковский
+15° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.43
0.29 101.51
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:34
Горячая линия заработала в связи с частичной эвакуацией в Тверской области
7:30
Удары с воздуха! Лучшее видео из зоны СВО
7:23
Мука из кузнечиков: реальная польза для здоровья или маркетинговый ход?
7:08
Человечество погибнет? Илон Маск сделал прогноз о судьбе Земли
6:42
Железный трон из «Игры престолов» продадут на аукционе
6:21
Осенний коридор открывается: что принесет лунное затмение 18 сентября 2024

Сейчас читают

«Мои хорошие, у меня сын»: Бузова готовится стать матерью
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака