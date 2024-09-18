Владислав Бакальчук сообщил о попытке нападения на него у офиса Wildberries

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что на него попытались напасть у офиса компании в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок. Со мной все хорошо, разбираемся. Ждите подробностей», — написал Бакальчук.

На заявление бизнесмена быстро отреагировала его супруга. Татьяна написала, что никаких переговоров на сегодняшний день назначено не было, а Владислав с подмогой совершил попытку рейдерского захвата компании.

Татьяна Бакальчук обратилась к полиции с просьбой взять ситуацию на контроль, а также призвала расследовать нападение вооруженных людей на офис компании.

В настоящий момент рядом с местом стрельбы выставлено оцепление, дежурит полиции. Дополнительные детали произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выстрелы были слышны в соседнем с офисом Wildberries здании, в котором расположен факультет журналистики МГУ.