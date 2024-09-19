Антирекорд: в Финляндии люди вынуждены платить за электричество по 500 евро

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 32 0

В Финляндии наблюдается небывалый скачок цен на электроэнергию

Антирекорд: в Финляндии люди вынуждены платить за электричество по 500 евро

Фото: www.globallookpress.com / © Ralph Debes

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В стране не работают сразу две АЭС.

Две атомные электростанции Финляндии вышли из строя, что стало причиной колоссального роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает издание EADaily.

Девять дней назад на втором энергоблоке АЭС «Олкилуото» мощностью 890 мегаватт произошел сбой, причиной которого стала неисправность ротора генератора с водяным охлаждением. Согласно информации оператора станции, компании TVO, работа «Олкилуото» возобновится не раньше 29 сентября.

Одновременно с этим, на другой крупной атомной электростанции «Ловииса» проводятся профилактические работы продолжительностью в 51 день. Можность реактора «Ловиисы» составляет 440 мегаватт, а значит страна до конца месяца лишилась практически полутора тысяч гигаватт электроэнергии. Ситуацию также усугубляет нестабильное производство электроэнергии ветряными станциями.

Из-за этих технических неполадок 16 сентября цены на электроэнергию в Швеции достигли рекордных отметок: с 9:00 по 10:00 ее стоимость составляла 476 евро за мегаватт в час, при августовской среднемесячной цене в 12,5 евро за мегаватт в час.

После того, как в 2022 году Финляндия прекратила импорт электроэнергии из России, стране не хватает мощностей генерации. Из-за этого скачки цен наблюдаются в стране на регулярной основе. Так, 5 января стоимость одного мегаватта электроэнергии достигла 890 евро.

По сообщениям местных СМИ, некоторым гражданам страны приходится тратить на оплату счетов за электричество наследство умерших родственников и даже годами отказывать себе в походе к парикмахеру.

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