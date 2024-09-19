Елена Борщева: мой муж тяжело адаптируется в современном мире

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 13 0

Актриса считает, что умение легко принимать быстроизменяющиеся обстоятельства очень важное качество.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Елена Борщева считает, что легче подстраивается под обстоятельства, чем ее муж. Об этом актриса рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Маме снова 17».

«Я быстрее адаптируюсь, что не скажешь о моем муже. Который, всегда возмущается и говорит: „Мы же планировали не так, мы же собирались делать не так“. Ну, обстоятельства изменились, значит завтра мы едем не туда, а туда. Ему, конечно, бывает сложно», — шутливо отвечает Елена.

Актриса отметила, что ее мужу бывает очень тяжело принять быстро изменившиеся обстоятельства в отличие от нее. Но, умение быстро адаптироваться в современном мире — ценный навык для любого человека. Все время приходится изучать что-то новое и подстраивается под быстроменяющийся современный мир. Это наша сегодняшняя реальность, — подытожила актриса.

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