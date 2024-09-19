Боевая пехота в деле! Лучшее видео из зоны СВО

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 27 0

Экипажи БМП-3 сорвали ротацию ВСУ, не позволив им занять выгодные позиции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипажи БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Таким образом, не позволив противнику занять выгодные позиции. 

При помощи беспилотников была установлена огневая точка. После чего экипажи БМП-3 выехали в течение нескольких минут на нужные позиции, нанесли боевикам огневое поражение и оперативно, совершив марш в безопасный район, покинули зону возможного ответного обстрела.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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