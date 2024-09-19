Бакальчук обеднела на $3,8 млрд после слияния Wildberries с Russ

Состояние гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось на 3,8 миллиарда долларов (более 348 миллиардов рублей) после слияния с компанией Russ. Об этом пишет американское издание Forbes.

Указывается, что состояние Бакальчук прежде составляло 7,9 миллиарда долларов, но теперь оно сократилось до 4,1 миллиарда долларов. В ходе сделки гендиректор Wildberries «фактически отдала 35% акций своей компании». Их стоимость составляет около 3,4 миллиарда долларов.

Однако на состоянии Бакальчук сказалось не только объединение с оператором наружной рекламы. Как отмечает издание, на это повлияло еще и падение курса рубля. Тем не менее директор популярного маркетплейса остается самой богатой женщиной России.

В начале августа маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ завершили процесс слияния. Стороны создали совместно предприятие — ООО «РВБ». В результате 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», другие 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн».

При этом Владислав Бакальчук, муж соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, выступил против объединения. В поддержку Бакальчука также высказывался глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав слияние «рейдерским захватом» бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известны личности погибших при стрельбе в офисе Wildberries. Еще пять человек получили ранения разной тяжести. Речь идет об инциденте, произошедшем накануне днем в центре Москвы.

По предварительной версии, супруг директора компании Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, с которым женщина ведет бракоразводный процесс, попытался захватить несколько офисов компании. Хотя он сам отрицает эту информацию и заявляет о том, что приехал с целью переговоров, но на него напали.

Позднее Татьяна Бакальчук обратилась в правоохранительные органы и попросила не только взять ситуацию под контроль, но и опубликовать итоги расследования мотивов произошедшего.