Гниловоды и Новый Париж: на Украине переименуют более 300 населенных пунктов

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Рада одобрила переименование более 300 населенных пунктов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новые названия планируют дать городам, которые уже вошли в состав России.

В Киеве словно не замечают удручающего положения ВСУ на фронте. Там заняты более важными делами. Сегодня Верховная Рада со второй попытки одобрила самое масштабное за последнее время переименование населенных пунктов.

В списке на декоммунизацию 327 названий. Есть совершенно абсурдные изменения, ведь некоторые населенные пункты уже
 — территория России. Например, Северодонецк они будут называть Сиверско-донец. Первомайск и Молодогвардейск в ЛНР теперь для них Сокологорск и Атамановка.

И если с этими именами все понятно, им планировали придать украинское звучание, то село Гвардейское становится Гниловодами. Московский Бобрик с этого дня Лебединый Бобрик. Роща в Одесской области, получает имя Новый Париж, а Цепочкино превращается в Бардаковку.

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