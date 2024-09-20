«Ночной охотник» не дремлет! Лучшее видео из зоны СВО

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 25 0

Экипаж вертолета Ми-28нм уничтожил скопление боевиков и техники ВСУ на границе

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Экипаж армейской авиации ВС РФ продолжает вытеснять противника с приграничья Курской области.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм «Ночной охотник» нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной техники подразделений боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.

После выполнения поставленной задачи, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Как сообщила позднее разведка, задание было выполнено успешно — личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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