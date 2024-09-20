Умер 39-летний сын Ирины Понаровской

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 104 0

Причина пока остается неизвестной.

Умер 39-летний сын Ирины Понаровской

Фото: Из открытых источников

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Сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской — художник Энтони Родд — умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает издание МК.RU.

Энтони Родд почувствовал себя плохо рано утром, когда был дома на Трифоновской улице в Москве. Супруга художника Анна Чайковская вызвала медиков, но спасти мужчину они не смогли. Причина смерти пока не известна.

Своего сына артистка родила в 1984 году, когда была в браке с джазовым певцом Вейландом Роддом. О браке с ним Ирина вспоминает неохотно. По ее словам, он был тираном.

После развода родителей Энтони некоторое время жил у отца. В Норвегии он отучился по специальность «дизайнер ювелирных изделий».

Энтони был счастлив в браке с художницей Анной Чайниковой. У них появилось двое детей Эрик и Шарлотта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари» Александр Голубев.

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