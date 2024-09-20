Великая находка: в Лейпциге обнаружили неизвестную ранее пьесу Моцарта

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 17 0

В библиотеке Лейпцига в Германии нашли неизвестную ранее пьесу Моцарта

Великая находка: в Лейпциге обнаружили неизвестную ранее пьесу Моцарта

Фото: www.globallookpress.com / © imago stock&people

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Произведение длится 12 минут.

Неизвестная ранее пьеса великого австрийского композитора и музыканта Вольфганга Амадея Моцарта была обнаружена в Германии в одной из библиотек города Лейпциг. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на пресс-службу муниципальной организации.

Произведение, именуемое как Serenate ex C, чье авторство принадлежит знаменитому виртуозу, представляет собой струнное трио общей продолжительностью около 12 минут. Пьеса содержит семь частей и, предположительно, написана в середине или конце 1760-х годов. Тогда Моцарт только достиг подросткового возраста.

«Кажется, что законченное струнное трио сохранилось в Лейпциге благодаря удачному стечению обстоятельств. Пьеса, судя по всему, была написана рукой сестры Моцарта. Вероятно, она хранила это произведение в память о своем брате», — считают специалисты.

Творение композитора также упоминается как «Маленькая ночная мелодия».

Впервые обнаруженное произведение уже было исполнено 19 сентября в Зальцбурге, родном городе музыканта. Немецкая премьера же состоится в субботу в Лейпцигской опере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рамках форума объединенных культур прошел концерт солистов Дома музыки.

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