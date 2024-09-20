Автор курсов по саморазвитию Серовски задолжала ФНС более 68 миллионов рублей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 20 0

Ценник на услуги блогера стартовал от 500 тысяч рублей.

Автор курсов по саморазвитию Серовски задолжала ФНС более 68 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает разоблачать инфоцыган и продавцов «марафонов успеха». На этот раз в поле зрения службы попала автор курсов по саморазвитию Надин Серовски. Блогер задолжала ФНС более 68 миллионов рублей. Об этом сообщается в открытых источниках, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

На страницы Серовски с социальных сетях подписано более девяти миллионов человек, а цена ее курсов стартует от 500 миллионов рублей.

Несмотря на подобные заработки, блогер умудрилась накопить долг перед ФНС, который на сегодняшний день составляет 68 миллионов 194 тысячи 482 рубля.

После того, как российская «королева марафонов» Елена Блиновская была поймана по пути к границе Белоруссии и арестована, Серовски сбежала из страны. Сейчас блогер живет в Дубае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что долг Елены Блиновской перед налоговой увеличился более чем на два миллиона рублей. 

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