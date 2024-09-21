Угрожал забрать треки и имя? Почему Глюк’оZе пришлось сменить псевдоним

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 41 0

Глюк’оZа анонсировала новый трек под другим псевдонимом

Угрожал забрать треки и имя? Почему Глюк’оZе пришлось сменить псевдоним

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Певица ни разу не появлялась на публике после скандального выступления в Красноярске.

Певица Наталья Ионова (более известная под псевдонимом Глюк’оZа) анонсировала выход нового трека. Фанаты обратили внимание, что исполнительница решила сменить псевдоним на Glukoza. Об этом пишет 7Дней.ru.

Карьера Ионовой оказалась на «стопе» после выступления в Красноярске, которое состоялась 20 июля. Певица вела себя неадекватно, не попадала под фонограмму, совершала странные движения, имитируя прикосновения к интимным местам. Публика полагала, что Глюк’оZа появилась на сцене под действием запрещенных веществ.

Сама исполнительница опровергла эту информацию, заявив, что неадекватное поведением было вызвано употреблением антидепрессантов, который она начала принимать после смерти любимой бабушки.

Однако, вскоре в сети ползи слухи, что родственники отправили Ионову в реабилитационную клинику.

Фанаты обратили внимание на то, что премьеру Ионова выпустит под новым псевдонимом. Она изменила прежнее написание на более простой вариант — Glukoza. В Сети предполагают, что на этот шаг ей пришлось пойти из-за угроз со стороны Максима Фадеева. Бывший продюсер звезды летом говорил о том, что собирается через суд отобрать у Натальи псевдоним и репертуар, состоящий из его песен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кушанашвили разоблачил коварный план Глюк’oZы.

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