В результате удара Израиля по югу Бейрута погибли восемь человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пригороду ливанского города Бейрут. Жертвами израильской агрессии стали восемь человек. Об этом сообщает The Reuters.

По последним данным, в результате удара Израиля 59 человек получили ранения различной степени тяжести.

Всего пару дней назад Ливан потрясла другая трагедия — массовый взрыв пейджеров. Электронные устройства, по которым общались члены движения «Хезболла», начали взрываться в Бейруте и других городах страны. На следующий день вслед за пейджерами продолжила подрываться другая техника: на воздух взлетели рации, ноутбуки, скутеры и автомобили.

Трагедия унесла жизни более 30 человек, почти три тысяч местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Движение «Хезболла» обвинило в провокации Израиль и пригрозило возмездием.

Некоторые СМИ уже окрестили конфликт между двумя странами Ближнего Востока Третьей ливанской войной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение «Хезболла» нанесло ответный удар по Израилю.