В результате удара Израиля по югу Бейрута погибли восемь человек

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

По последним данным, ранения получили 59 местных жителей.

В результате удара Израиля по югу Бейрута погибли восемь человек

Фото: www.globallookpress.com / © Taher Abu Hamdan

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по пригороду ливанского города Бейрут. Жертвами израильской агрессии стали восемь человек. Об этом сообщает The Reuters.

По последним данным, в результате удара Израиля 59 человек получили ранения различной степени тяжести.

Всего пару дней назад Ливан потрясла другая трагедия — массовый взрыв пейджеров. Электронные устройства, по которым общались члены движения «Хезболла», начали взрываться в Бейруте и других городах страны. На следующий день вслед за пейджерами продолжила подрываться другая техника: на воздух взлетели рации, ноутбуки, скутеры и автомобили.

Трагедия унесла жизни более 30 человек, почти три тысяч местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Движение «Хезболла» обвинило в провокации Израиль и пригрозило возмездием.

Некоторые СМИ уже окрестили конфликт между двумя странами Ближнего Востока Третьей ливанской войной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение «Хезболла» нанесло ответный удар по Израилю.

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В результате удара Израиля по югу Бейрута погибли восемь человек

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