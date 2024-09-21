Расчеты РСЗО «Град» за считанные минуты эффективно уничтожают цели противника на дальности более 20 километров.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения «Южной» группировки войск уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

За считанные минуты, применяя тактику «огневой карусели» были эффективно уничтожены цели на расстоянии более 20 километров. Контроль итогов проведения операции проводится при помощи беспилотников.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.