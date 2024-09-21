Бывший помощник экс-главкома ВСУ Залужного погиб в зоне СВО

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 60 0

Предположительно, боевик скончался в гостинице Донецкой области.

Бывший помощник экс-главкома ВСУ Залужного погиб в зоне СВО

Фото: AP/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Бывший помощник экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Александр Никитюк погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление самого Залужного.

По информации СМИ, Никитюк погиб 20 сентября вместе с двумя сослуживцами. По гостинице, в которой он остановился в Доброполье Донецкой области, был нанесен удар.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Залужный предложил Западу сделать из Украины военный полигон.

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