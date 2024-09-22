«Все потерпели неудачу»: в Германии посоветовали учить историю тем, кто хочет победить РФ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 51 0

Шредер рекомендовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над РФ

«Все потерпели неудачу»: в Германии посоветовали учить историю тем, кто хочет победить РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тот же сценарий ждет и Украину, если она не сядет за стол переговоров.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер посоветовал тем, кто считает победу над Россией возможной, заглянуть в учебники истории.

«Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией — Прим. ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу из-за этого», — цитирует его газета Die Welt.

По мнению Шредера, самый реалистичный сценарий достижения мира на Украине — проведение переговоров и достижение компромиссов с Россией.

Экс-канцлер ФРГ подчеркнул, что Запад недооценивает возможную перспективу обострения конфликта на Украине, поэтому Германии следует вести себя «осторожно и конструктивно», учитывая преступления, которые она совершила во время Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что страны НАТО начали боевую подготовку у границ с Россией.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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