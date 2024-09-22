Десять жителей села под Белгородом ранены при обстреле ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

В числе пострадавших — глава администрации Яснозоренского сельского поселения.

Десять жителей села под Белгородом ранены при обстреле ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Десять жителей села Черемошное в Белгородской области получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном.

Всем раненым оказывается необходимая помощь. На месте обстрела работают экстренные службы. Информация о последствиях украинской атаки уточняется.

На днях украинские боевики атаковали служебный автобус в Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека. Один из них был контужен, остальные получили осколочные ранения и ушибы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ бьют по приграничным районам ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Удары вглубь России ракетами украинской стороне «запрещены» Западом, который поставляет ей оружие, тем не менее, российские силы ПВО сбивают вражеские БПЛА, в том числе в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как волонтеры спасают животных от ударов ВСУ под Белгородом.

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Десять жителей села под Белгородом ранены при обстреле ВСУ

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