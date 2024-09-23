В Краснодарском крае горел пустырь рядом с жилыми домами

Эфирная новость 19 0

Местные жители приступили к тушению до приезда пожарных.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Краснодарском крае огонь угрожал нескольким многоквартирным домам — рядом с ними загорелся пустырь.

Местные жители не стали дожидаться приезда спасателей, вооружились ведрами и шлангами и сами бросились тушить пожар.

В итоге удалось не дать пламени перекинуться на здания. Сейчас следствие выясняет возможные причины возгорания, не исключен и поджог.

Ранее, 20 сентября, мощный пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Якутске унес жизни трех малышей. Им было семь месяцев, полтора и два с половиной года. Еще 14 жильцов эвакуированы из подъезда. С пламенем боролись 54 специалиста и 13 единиц техники.

Мать малышей, писал 5-tv.ru, также пострадавшая при пожаре, была госпитализирована. В больнице ей оказывается медицинская и психологическая помощь.

Как сообщал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Григорий Колданов, огонь разбушевался на площади 50 квадратных метров. Позже огонь был ликвидирован тремя звеньями газодымозащитной службы. Причину пожара представители ведомства пока не называли.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
92.58
-0.12 103.38
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:47
Жизнь по Фрейду: какие открытия ученого помогли изменить мир
6:32
В Курской области остановлена попытка прорыва ВСУ
6:16
В Краснодарском крае горел пустырь рядом с жилыми домами
6:00
Российские летчики обрушили шквал огня на позиции пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:40
В Новороссийске столкнулось сразу семь машин
5:20
В больнице умер последний из четырех детей отравившейся в Красноярском крае семьи

Сейчас читают

В больнице умер последний из четырех детей отравившейся в Красноярском крае семьи
Записывал кружочки в Telegram: подробности убийства петербуржцем возлюбленной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака