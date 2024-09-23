Пробивают оборону ВСУ: российские силы выбивают противника в районе Часова Яра

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Российские военные выбивают противника в районе Часова Яра

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Освобождение города откроет путь на Славянск и Краматорск.

Теперь о ситуации в зоне проведения спецоперации. Российские военные планомерно выбивают противника в районе Часова Яра. Боевики ВСУ превратили его в настоящую крепость. После освобождения города удастся отрезать пути снабжения врага и продолжить наступление в ДНР. Позиции националистов активно атакуют бойцы южной группировки войск. За их работой наблюдал военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Весь север ДНР в дымке. Подъезжая ближе к фронту вместе с бойцами южной группировки войск добровольческого корпуса, понимаем, что дым не только от попаданий артиллерии. Целенаправленные пожары — это новый инструмент противника.

А это результат того, что ВСУ творит в последнее время. Они скидывают с дронов зажигательные снаряды и выжигают площадями здесь все. Вот сейчас видим, как сгорела детская площадка.

Враг превратил этот город в хорошо укрепленный логистический центр. Его падение откроет нашим войскам путь к освобождению Славянска и Краматорска. «Протас», опытнейший штурмовик отряда «Тигр», рассказывает, что, когда атакуешь позиции врага важно управлять страхом. Своей первый штурм и встречу с гигантским украинским дроном он не забудет никогда.

«Баба Яга - я прям встал в ступор, когда услышал ее в первый раз. Это как в лесу с медведем встречаешься: голова соображает, а ноги не слушаются. Пацаны помогли — столкнули, дали очухаться и после этого я стал нормально двигаться», — вспоминает «Протас».

Наших штурмовиков прикрывают артиллеристы. В том числе, минометчики отряда «Рысь». Сейчас они работают по вражеской пехоте, обрезая и пути для переброски подкреплений.

Этому добровольцу всего 19 лет. Но у него уже третий контракт. Парень дослужился до командира минометного расчета. Делится с нами основами выживания на фронте.

«Маскировка превыше всего. Если ты хорошо замаскирован, тебя сложно будет найти БПЛА и, соответственно, отработать по тебе артиллерией», — говорит боец ОСПН «Рысь» с позывным «Сява».

Его более возрастной соратник — тоже доброволец. Ушел на фронт втайне от семьи.

«Ну, они узнали, когда я уже здесь был. Сказали, приедешь, дома поговорим! Ну вот контракт скоро закончится, приеду — поговорим», — говорит военнослужащий с позывным «Сакмара».

Нашим бойцам удалось выбить ВСУ из Андреевки и занять позиции вдоль канала «Северский Донец — Донбасс». Таким образом, освободив к востоку от водной преграды абсолютно все территории, которые ВСУ смогли захватить в результате своего прошлогоднего контрнаступления.

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