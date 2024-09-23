Очередной гвоздь в крышку гроба непопулярной политики правительства Олафа Шольца. Так оппоненты немецкого канцлера описывают хрупкую победу социал-демократической партии на важнейших региональных выборах в Бранденбурге. На пятки наступает «Альтернатива для Германии».

Ее сторонники — против антироссийских санкций и накачки Киева оружием. Партия на втором месте с минимальным отрывом от лидера, всего около двух процентов. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Победа, которая только усугубляет правительственный кризис в Германии. Правящие социал-демократы кое-как устояли в Бранденбурге. И то в значительной степени благодаря тому, что главный кандидат дистанцировался от Олафа Шольца и просил его не приезжать на предвыборные мероприятия — самый непопулярный канцлер в истории страны тянет за собой всех на дно. И все равно крайне правые практически сравнялись с действующей властью.

Сначала Саксония, потом Тюрингия и вот теперь — пала последняя восточно-германская крепость на пути правых к столице.

Худшее предзнаменование для будущих выборов в Бундестаг. Впрочем, на пути в Берлин уже возникают преграды.

Немецкие Антифа, которых часто называют подконтрольными власти, пытаются очернить результат АдГ, считая усиление антимигрантской партии чуть ли не возвращением к временам Третьего Рейха.

Хотя сами же власти пытаются теперь перехватить повестку у правых, в том числе недавним введением погранконтроля прямо внутри ЕС. Но даже такие крайние для леволибералтной элиты меры не особо-то ей помогают: «свободные демократы» и Зеленые во главе с Бербок и Хабеком вообще с позором вылетают из Парламента Барнденбурга.

Крупнейший сельхоз регион. Это местные фермеры всю зиму гудели против действий правительства и новых экологических требований, устраивая тракторные блокады.

А еще именно здесь слишком хорошо понимают значение слова «Druzhba» — одноименный российско-германский нефтепровод снабжал весь регион доступным топливом. Пока не наступили санкции и последовавший за ними — энергокризис.

«У нас высокие цены на электричество, потому что мы бойкотируем российские нефть и газ и полагаемся только на солнце и ветер. По этой же причине уходят и многие компании — либо закрываются, либо увольняют сотрудников, уезжая за границу. Бранденбург хочет, чтобы нефть из нефтепровода „Дружба“ снова достигла нас. То, что мы перестали это делать — совершенно неправильно. И мы хотим мира в Европе», — отмечает Кристоф Берндт, главный кандидат партии «Альтернатива для Германии» в Бранденбурге

Этим-то и объясняется историческое падение поддержки и канцлера, и всего нынешнего правительства всего за год до федеральных выборов. И шансы переизбираться все больше стремятся к нулю.