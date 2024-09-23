Боевики ВСУ сдались в плен после сброса листовок на их позиции под Угледаром
Прежде чем открыть артиллерийский огонь по выявленной точке, российские бойцы дали им возможность сохранить свои жизни.
Фото, видео: 5-tv.ru
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На угледарском направлении сразу несколько украинских военных сдались в плен российским морпехам. Операторы дронов вычислили позиции ВСУ, но, прежде чем навести туда артиллерию, сбросили специальные снаряды с листовками. На них написано, как безопасно выйти на связь с нашими подразделениями.
«Там была инструкция, как найти рацию. Потом втихаря нашли эту рацию, и по рации связались с русскими военными. И вот так вышли и безопасно сдались в плен», — рассказывает военнопленный.
Как только пленных увели в сторону наших позиций, операторы вновь подняли дроны в воздух, но уже для корректировки огня артиллерии по тем бойцам ВСУ, которые не пожелали сложить оружие.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
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