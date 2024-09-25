В подвешенном состоянии: как правильно собирать и хранить капусту

Чтобы овощ хранился дольше — важно соблюдать ряд правил.

Совсем скоро начнется сезон сбора урожая капусты. Как правильно заготавливать и хранить этот овощ — рассказало URA.RU.

Когда и как правильно собирать капусту

Уже в октябре начнется основная уборка капусты. Однако делать это стоит в определенную погоду — сухую и ясную. При этом температура должна колебаться от нуля до пяти градусов.

При этом не стоит ждать, когда на улице подморозит, так как это плохо скажется на сохранении овоща.

Помимо этого, капусту важно срезать с кочерыжкой длиной около трех сантиметров, при этом надрез стоит сделать горизонтальным и ровным.

Также оставьте три или четыре неплотно прилегающих зеленых листа — они защитят овощ от повреждений и грибных болезней.

Если условия будут соблюдены, то ваша капуста сохранится дольше. Дело в том, что при таких условиях в кочанах замедляется процесс дыхания.

Как хранить этот овощ

Капусту лучше всего хранить в прохладном месте, где температура не поднимается выше нуля или одного градуса.

Что касается места хранения, то рекомендуется выбрать для этих целей решетчатые ящики, куда капусту нужно укладывать кочерыжками внутрь.

Также вы можете выкладывать капусту пирамидкой на подстилку из соломы или еловых веток. Первый слой уложите кочерыжками вверх, а следующий — уже вниз.

Кроме того, в качестве места хранения можно использовать глину, разведенную водой до состояния сметаны, куда можно погрузить капусту. Предварительно привяжите капусту к веревке.

Помимо этого, овощ можно хранить в подвешенном состоянии, в огороде и в извести.

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