Угнали с парковки: появились кадры похищения бизнес-леди из Саратовской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 0

Бизнес-леди из Саратовской области вместе с ее автомобилем похитили с парковки

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Злоумышленники, по всей видимости, подсели в машину к женщине, когда она вечером приехала на стоянку.

Предпринимательницу из города Балаково Саратовской области похитили вместе с ее автомобилем с парковки. Видео похищения появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видны двое предполагаемых злоумышленников, которые, крадучись и прячась за автомобилями, перемещаются по территории парковки.

Также видно, как женщина паркует свою машину, а в следующее мгновение она уже проносится мимо камеры в противоположном направлении. Предположительно, похитители подсели в авто к женщине и угнали его вместе с ней.

Ранее в этот день в управлении Следственного комитета по Саратовской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту похищения жительницы Балаково.

До этого стало известно, что в ночь на 23 сентября у дома на Бульваре Роз города Балаково неизвестные в масках похитили 47-летнюю местную предпринимательницу. Женщину увезли в неизвестном направлении в принадлежащем ей автомобиле Toyota RAV-4 белого цвета.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение пострадавшей. По одной из версий, злоумышленники представились покупателями машины и угнали ее вместе с хозяйкой. По другой — похищение было розыгрышем.

Как сообщал источник 5-tv.ru, накануне у женщины был день рождения, и похищение могло стать оригинальным праздничным «сюрпризом».

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
92.86
-0.06 103.41
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:20
Довели? Бена Аффлека застали у «рехаба» после слухов о воссоединении с Джей Ло
22:04
«Сотни файлов»: сын обвиняемого в покушении на Трампа арестован из-за детского порно
21:50
Угнали с парковки: появились кадры похищения бизнес-леди из Саратовской области
21:38
ВВП России за семь месяцев 2024 года вырос на 4,4%
21:25
«Как сушеное яблоко»: Киркоров ответил на слухи о пластической операции
21:10
До 5 миллионов рублей: какое наказание ждет нарушивших закон о чайлдфри

Сейчас читают

Синоптики сообщили о наступлении старого бабьего лета - потом зарядят холодные осенние дожди
Говорит с трудом: отец погибших от отравления детей в Красноярском крае вышел на связь
Три мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела ВСУ
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2