Запихнули в авто и увезли: неизвестные в масках похитили бизнес-леди из Саратовской области

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 084 0

Неизвестные затолкали в авто бизнес-леди в Саратовской области и похитили

Запихнули в авто и увезли: неизвестные в масках похитили бизнес-леди из Саратовской области

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Правоохранители сейчас разыскивают женщину. О ее местонахождении ничего неизвестно двое суток.

Неизвестные люди в масках похитили жительницу города Балаково Саратовской области. Бизнес-леди запихнули в машину и увезли. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, жители Балаково видели, как люди в масках запихнули женщину в автомобиль Toyota RAV-4 белого цвета и увели в неизвестном направлении. Произошло это вечером 22 сентября.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению ее местонахождения, сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно одной из версий, злоумышленники представились покупателями машины и в результате угнали ее вместе с хозяйкой. Однако есть и другая версия — розыгрыш. По словам источника, накануне у женщины был день рождения. В связи с этим допускается, что ее похищение было подставным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похищенный в 1951 году в Калифорнии мужчина найден живым спустя 70 лет. С шестилетнего возраста американец считался пропавшим без вести. В результате, как оказалось, его воспитала другая семья.

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Запихнули в авто и увезли: неизвестные в масках похитили бизнес-леди из Саратовской области

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