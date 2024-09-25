Российский «Терминатор» готовится к бою. Лучшее видео из зоны СВО

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Опубликовано видео, БМПТ «Терминатор» оттачивает выполнение боевых задач

Фото, видео: Иван Ноябрев/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Военнослужащие экипажей боевых машин поддержки танков перед работой на передовых позициях проводят подготовку на полигонах в тыловом районе проведения спецоперации.

Опытные экипажи боевых машин поддержки танков БМПТ «Терминатор» в период отдыха не прекращают совершенствовать свои навыки. Военнослужащие группировки войск «Центр» перед выполнением боевых задач на передовых позициях проводят подготовку на полигонах в тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе подготовки военнослужащие совершенствуют навыки и делятся опытом, приемами. Проводят скоростное вождение и стрельбу прямой наводкой. Также проводят слаживание с экипажами танковых подразделений. После экипажи БМПТ «Терминатор» и танков Т-90М «Прорыв» отправятся выполнять боевые задачи на авдеевское направление СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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