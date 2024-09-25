Опережение и взаимодействие: в МВД назвали методы борьбы с хакерами

С начала этого года ущерб от киберпреступлений превысил 116 миллиардов рублей.

О борьбе с мошенниками говорили сегодня в Москве на заседании Общественного совета при МВД. Глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал, что доля киберпреступлений растет. На них уже приходится примерно 40%.

Колокольцев подчеркнул, что в этом вопросе нужно работать на опережение, а также наращивать эффективное взаимодействие с коллегами.

«Нужно работать буквально с колес. Мы упомянули Белоруссию и организатора с десятками компьютеров, находятся в Московской области, по-моему, в Сергиевом Посаде. Члены всей этой бригады: колл-центр и так далее, находятся в Белоруссии, в Минске. Ну и как здесь без взаимодействия можно обойтись», — заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

По словам Владимира Колокольцева, с начала года ущерб от киберпреступлений превысил 116 миллиардов рублей. При этом методы мошенников становятся более изощренными. Злоумышленники начали использовать дипфейки и порой действуют от имени руководителей и официальных представителей различных ведомств.