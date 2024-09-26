Путин заявил об изменении ядерной доктрины России: основные акценты

Безусловно, главная новость этого дня — заседание Совета Безопасности, на котором было объявлено, что с этого момента у России новая ядерная доктрина.

Документ судьбоносный, ведь серьезные изменения коснулись условий и обстоятельств применения нашей страной самого страшного оружия на земле. В этом вопросе нельзя руководствоваться эмоциями и рассчитывать на интуицию. Доктрина, это четкие правила, определяющие когда надо принимать решение. Об этом Леонид Китрарь.

Обстановка меняется

Начиная совещание Совбеза по ядерному сдерживанию, президент России Владимир Путин подчеркивает — такие встречи регулярные.

«Два раза в год оно проводится. И в сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной, это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России», — заявил Владимир Путин.

Обычно все обсуждение проходит за закрытыми дверьми. Но в этот раз тема максимально серьезна — по сути, изменение ядерной доктрины России. И главное — теперь учитывается возможность не только прямого, но и косвенного нападения на нашу страну.

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — отметил российский лидер.

Документ, судя по всему, будет учитывать все возможные сценарии. По словам президента, условия применения ядерного оружия описаны максимально подробно. Ими теперь служит массированное пересечение границы вражескими самолетами, причем не только стратегической, но и тактической авиации — то есть любыми боевыми, крылатыми ракетами и, что особенно важно — беспилотниками.

«Вместе с тем мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников», — сказал президент РФ.

Белоруссия — под защитой

И главный среди них, конечно — Белоруссия. Она теперь официально находится под российским ядерным зонтиком. Условия применения ядерного оружия для защиты Минска такие же, как и для нашей страны — угроза суверенитету, причем даже при помощи обычных вооружений. Владимир Путин отдельно подчеркивает — все изменения — результат годовой работы МИД, Совбеза и Минобороны по анализу возможных угроз.

«По результатам этой работы, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Итак, в проекте „Основ“ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания», — заявил Путин.

Судя по всему, эта часть подразумевает — даже если мы будем разговаривать с США о стратегических наступательных вооружениях, в договор придется включать и всех американских сателлитов.

Договор СНВ-3, который сейчас приостановлен, подразумевал сохранение паритета в ядерных боеголовках и средствах доставки между Россией и США. Блок НАТО, в котором еще две страны официально владеют таким оружием, оставался за рамками соглашения. И это полностью устраивало Пентагон и, конечно, совсем не находило поддержки в России.

Уже в конце вступительного слова президент уточнил — все изменения глубоко выверены и, главное — соразмерны рискам и угрозам нашей стране. Остальное совещание прошло в закрытом режиме.