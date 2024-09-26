В России началось серийное производство Lada e-Largus
Выглядит абсолютно так же как и бензиновые версии, только под капотом и вместо бака отечественные литий-ионные батареи.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Платонов; 5-tv.ru
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В России сегодня началось производство первого серийного электромобиля. Это Lada e-Largus.
Выглядит абсолютно так же как и бензиновые версии, только под капотом и вместо бака отечественные литий-ионные батареи. Запас хода 400 километров. Максимальная скорость 145 километров в час.
Разгон до сотни за девять с половиной секунд. А цена базовой версии в районе трех миллионов рублей.
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