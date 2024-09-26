Суд признал преступления нацистов в Адыгее в годы ВОВ геноцидом советского народа

Суд признал преступления нацистов в Адыгее в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) геноцидом советского народа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«В рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы ВОВ СК РФ достоверно установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнослужащих на оккупированной территории Республики Адыгея», — говорится в сообщении.

Правоохранители изучили материалы из архивов и установили, что оккупация нефтедобывающих районов, в том числе и Адыгее, объясняется потребностями армии нацистской Германии и союзников в горюче-смазочных материалах.

Во время оккупации нацисты пытали мирных жителей, лишали их возможности эвакуироваться и морили голодом. Они расстреливали людей, которые скрывались в лесах с домашним скотом, а также подозреваемых в связи с партизанами. Насилию подвергались в том числе дети. Помимо этого, оккупанты грабили мирных жителей и устраивали публичные казни.

В результате погибли тысячи людей, была разрушена промышленность, разорены сельскохозяйственные предприятия, уничтожены объекты социально-культурного назначения и жилые дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Тульской области начал рассматривать иск о геноциде в годы ВОВ. Местная прокуратура предоставила 12 томов материалов, подтверждающих массовые казни, истязания, пытки мирных жителей и военнопленных.