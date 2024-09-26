Высота горы составляет более восьми тысяч метров.

Блогер Виктория Боня успешно завершила свое двухнедельное восхождение на гору Манаслу в Гималаях. Об этом она сообщила подписчикам в личном блоге.

Боня записала видеообращение с места. Со слезами на глазах и синими губами она сообщила, что смогла покорить одну из самых высоких гор в мире — вершину Манаслу высотой более восьми тысяч метров.

«Вчера я взошла на свою первую вершину! Гора Манаслу — со второй попытки я смогла покорить эту вершину», — рассказала она.

Телеведущая заявила, что посвящает свой тяжелый путь всем женщинам и девочкам. После этого она подняла над вершиной российский флаг.

«Мы есть мягкая сила — сила любви. Мы все с вами единый организм и мы заслуживаем мечтать больше, чем нам положено, и осуществлять мечты», — написала Боня в своих соцсетях.

В видеообращении она также призвала всех не бояться своих целей, которые, на первый взгляд, могу казаться нереальными.

«Ничего не бойтесь, пусть ваш ум никогда не останавливает вас от ваших побед. Ура! Я это сделала!» — восклицала Боня.

В августе телеведущая показала подписчикам, как покоряет гору Монблан высотой около пяти тысяч метров над уровнем моря. Восхождение далось Боне с трудом. После выдвижения из отправной точки, расположенной в приюте «Космик» в Швейцарии, простой и безопасный маршрут восхождения на гору был занят.

В итоге Боне и ее спутникам пришлось выбрать второй путь — он оказался в три раза сложнее и дольше. Однако блогер проявила твердость характера и продолжила взбираться на гору даже после отказа ее спутников двигаться дальше.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла акклиматизация Бони в горах. Экс-звезда «Дома-2» пожаловалась, что ее губы сплошь покрыл герпес.

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