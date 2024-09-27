В китайской гробнице обнаружен самый древний в мире сыр

На северо-западе Китая в провинции Синьцзян обнаружили самый древний в мире сыр, возраст которого достигает трех с половиной тысяч лет. Об этом сообщается в статье научного журнала Science.

«Кусочки ферментированного сыра были выложены на телах мумий вокруг их шей. Им удалось сохраниться в хорошем состоянии благодаря сухому климату в этой местности», — пишет автор материала.

По словам ученых, производство и ферментация этого сыра имеют много общего с кавказской и тибетской технологиями. Этот факт говорит о существовании торговых связей между странами разных уголков Евразии, которые позволили распространить эту методику на весь континент.

Исследователям удалось восстановить не только технологию изготовления этого сыра, но и маршрут, при помощи которого его доставляли из Азии в европейские страны. Предположительно, обнаруженный в Китае сыр имел слегка кисловатый вкус и напоминал современные французские сорта.

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