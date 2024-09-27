Ежегодно 27 сентября все сотрудники, чья работа связана с туризмом, и просто любители путешествий отмечают Всемирный день туризма. Подробнее об истории этого праздника, его традициях и интересных фактах — читайте в материале 5-tv.ru.

История Всемирного дня туризма

Всемирный день туризма (англ. World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos). 27 сентября для празднования этого дня выбрано не случайно — в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Впервые празднования прошли осенью 1980 года. С тех пор Всемирный день туризма (World Tourism Day) отмечают каждый год во всех странах — участницах объединения. До недавнего времени в него входила и Россия. В апреле 2022 года РФ объявила о выходе из организации. Между тем праздник продолжают отмечать во многих российских городах.

Туризм стал особенно популярен в начале XXI века, когда благодаря обилию новых технологий путешествовать стало еще более легко и удобно. Однако обрушившаяся на планету в 2020 году пандемия коронавируса оказала крайне сильное влияние на заработки в туристической сфере. Сегодня, несмотря на обилие военных конфликтов и общую геополитическую напряженность, любители путешествий вновь бодро колесят по всему земному шару.

Всемирный день туризма призван популяризировать путешествия, а также напомнить мировому сообществу, насколько эта сфера важна как в культурном плане, так и в экономическом.

Как Всемирный день туризма отметят в 2024 году

Каждый год UN Tourism выбирает тему, а также столицу праздника. В минувшем году главные торжества проходили в Саудовской Аравии, а темой этого дня стал лозунг «Туризм и зеленые инвестиции». В 2024 году Всемирный день туризма отметят в Грузии, а столицей праздника станет Тбилиси. Центральной темой дня UN Tourism назвала «Туризм и мир».

В избранной столице праздника традиционно проходят мероприятия, приуроченные к теме Всемирного дня туризма. Они включают круглые столы, конференции и воркшопы, связанные с выбранной темой. Эксперты обсуждают развитие отрасли и задают направления для будущей работы.

Всемирный день туризма отметят и в России. К примеру, в Москве этот праздник пройдет на ВДНХ. Там проведут тематические экскурсии и футбольный турнир «IV Московский кубок туризма», а также много других развлекательных мероприятий.

Не стоит забывать, что этот праздник, в том числе, профессиональный. В турагентствах его отмечают застольями, а лучших сотрудников начальство награждает почетными грамотами и премиями.

Всемирный день туризма — интересные факты о празднике

Первое в мире туристическое агентство появилось в 1841 году, а целью его деятельности было преодоление пьянства среди рабочих. Предприниматель Томас Кук был баптистом и занимался вредными привычками своих работников. Он организовал короткую поездку, чтобы предложить им новую форму досуга;

Самыми заядлыми путешественниками сегодня считаются китайцы;

Космический туризм, о котором пишут в фантастических книгах, на самом деле был открыт в 2000 году. Тогда человек впервые вышел в открытый космос не ради исследования, а из любопытства;

Считается, что настоящим прародителем туризма является религия. Паломники отправлялись в странствия, чтобы посетить священные места и совершить обряды. Так, иудеи шли в Иерусалимский храм, а буддисты отправлялись к подножию Гималайских гор.

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