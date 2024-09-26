Убийца найден спустя 28 лет: конфликт из-за телевизора привел к трагедии

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 25 0

В Москве раскрыли убийство 28-летней давности из-за телевизора

Убийца найден спустя 28 лет: конфликт из-за телевизора привел к трагедии

Фото: 5-tv.ru

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Раскрыть дело помогла экспертиза ДНК.

Мужчина осужден за двойное убийство в столице, совершенное в 1995 году. Об этом 26 сентября сообщает столичная прокуратура.

Согласно материалам дела, в декабре 1995 года осужденный Игорь Матюнин распивал спиртные напитки в доме случайного знакомого и его матери. Инцидент произошел, потому что хозяева не хотели отдать мужчине телевизор марки «Рекорд» стоимостью 200 рублей. В разгар конфликта, Матюнин схватил на кухне нож и нанес мужчине удар в грудь. Потерпевший скончался на месте. После этого Матюнин догнал убегающую женщину на лестничной площадке и нанес ей не менее пяти ударов ножом. Она умерла в больнице.

Установить личность преступника сразу не удалось, но спустя 28 лет его найти помогла молекулярно-генетическая экспертиза. Специалисты исследовали оставшиеся на рюмке биологические следы. Результаты проверки вывели следствие на Матюнина. Подозреваемый полностью признал вину.

«Суд признал Матюнина виновным... и приговорил... к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима»,  – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал,  что мужчина из-за ревности убил экс-супруга возлюбленной. 

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