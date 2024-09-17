Любовный треугольник: мужчина на почве ревности убил экс-супруга своей возлюбленной

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

На Камчатке мужчина убил экс-супруга своей возлюбленной на почве ревности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; Telegram / Официальный канал СУ СКР по Камчатскому краю / suskr41; 5-tv.ru

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Мужчина на почве ревности убил бывшего супруга своей возлюбленной в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СУ СК России по Камчатскому краю.

По данным следствия, экс-супруг пришел в квартиру к своей бывшей жене и ее сожителю. В один момент последний ударил мужчину ножом в спину.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, но в итоге не смогли спасти, он скончался в реанимации.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину заключили под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве мужчина убил возлюбленного экс-супруги, нападавший вооружился катаной и ревностью.

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